Обама не предусмотрел план спасения Алеппо от Путина и Асада

"Официальные лица США срочно ищут способы ослабления агрессии России и асадовского режима в Сирии", - пишет журналистка The Daily Beast Нэнси Э.Юссеф. Но, как сообщили изданию два американских чиновника, ни один из вариантов, которые сейчас прорабатываются, не предотвратит захвата восточных районов Алеппо режимом Асада и его российскими союзниками.

Американские чиновники невысокого ранга предлагают свой вариант - вооружить повстанцев, которых поддерживают США, более мощными и более дальнодействующими вооружениями, а также средствами ПВО, которые могут потенциально сорвать авианалеты России и режима. "Есть надежда, что таких вооружений будет достаточно для того, чтобы оппозиционные группировки сохранили контроль в других районах Сирии, в частности в предместьях Дамаска", - говорится в статье.

Чиновники заявили, что речь идет не о ПЗРК, а о менее мобильных системах ПВО.

"Планы подобного типа рассматриваются", - сообщил изданию один из неназванных американских чиновников.

"Но, признают чиновники, продвинуть даже такие планы в Белом доме - задача амбициозная, поскольку администрация США доныне отвергает идею прямого военного вмешательства в восточной части Алеппо. И ни одна из потенциальных предложенных ответных мер не будет осуществлена достаточно быстро, чтобы предотвратить переход восточного Алеппо под власть режима. Чиновники говорят, что Алеппо вот-вот падет", - передает Юссеф.

По словам одного из чиновников, совещания о вариантах действий в Сирии, которые должны были состояться на этой неделе, отсрочены. Издание утверждает, что в правительственных кругах США есть разногласия.

"Чиновники сказали: в администрации многие полагают, что план США в Сирии, видимо, срабатывает - удается ослабить ИГИЛ (запрещено в РФ. - Прим. ред.) на всей территории Сирии. Наступление на Алеппо - совершенно отдельный вопрос, считают они", - говорится в статье.

Те, кто призывает к более активным действиям, призванным остановить наступление России и режима, рассуждают так: если восточный Алеппо падет, силы Асада воспользуются этой моделью и в других районах Сирии.

Нынешняя администрация оставит следующему президенту "в наследство" осмелевшего Путина в Сирии, говорится в статье.

Каковы прогнозы на будущее? "Асад останется у власти, но не выиграет войну", - заключил один из чиновников.