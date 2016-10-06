Сорос просит россиян одуматься и повлиять на Путина в Сирии

Известный финансист Джордж Сорос призвал россиян повлиять на президента России Владимира Путина, чтобы тот остановил авиаудары по сирийскому Алеппо. Об этом говорится в заявлении на его сайте.

"Мир является свидетелем гуманитарной катастрофы исторического масштаба. Это происходит в Сирии. Она совершается Владимиром Путиным при поддержке своего протеже Башара Асада. Российские самолеты бомбят гражданское население Алеппо, второй по величине город страны, чтобы помочь сирийским правительственным войскам на земле", - говорится в заявлении Сороса.