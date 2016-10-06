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6 октября 16, 14:13
Сорос просит россиян одуматься и повлиять на Путина в Сирии
Сорос
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Бомбардировка Алеппо будет рассматриваться как "одно из наиболее вопиющих военных преступлений современности", считает миллиардер.
Бомбардировка Алеппо будет рассматриваться как "одно из наиболее вопиющих военных преступлений современности", считает миллиардер.

Известный финансист Джордж Сорос призвал россиян повлиять на президента России Владимира Путина, чтобы тот остановил авиаудары по сирийскому Алеппо. Об этом говорится в заявлении на его сайте.

"Мир является свидетелем гуманитарной катастрофы исторического масштаба. Это происходит в Сирии. Она совершается Владимиром Путиным при поддержке своего протеже Башара Асада. Российские самолеты бомбят гражданское население Алеппо, второй по величине город страны, чтобы помочь сирийским правительственным войскам на земле", - говорится в заявлении Сороса.
Korrespondent
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