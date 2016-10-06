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6 октября 16, 15:31
США против России: Перспективы войны сверхдержав в Сирии
Сирия,бомбежка
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Сирия, большую часть 2016 года являвшаяся полем американо-российского сотрудничества, может превратиться в поле битвы между двумя державами.

"Недавний разрыв американо-российского перемирия в Сирии - не первый случай, когда миротворческие усилия Москвы и Вашингтона потерпели неудачу, - утверждает в Financial Times директор Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин. - Однако в этот раз есть разница. В феврале и марте перемирие сорвалось из-за действий сирийских сторон. Россия и США еще подавали какую-то надежду на то, что они вместе смогут во всем разобраться. Больше не подают. Нынешний срыв перемирия - результат бомбежки войск сирийского правительства при Дейр-эз-Зоре, в которой США признались как в "ошибке", и нападения на гуманитарный конвой в Алеппо, в котором США обвиняют Россию".

Ситуацию усугубляет то, что Россия поддержала наступление войск Асада на Алеппо, и США с союзниками осудили этот поступок как "военное преступление".

"Сирия, большую часть 2016 года являвшаяся полем американо-российского сотрудничества, легко может превратиться в поле битвы между этими двумя странами - когда сначала марионетки возьмут на мушку кукловодов, а затем кукловоды станут стрелять не в марионеток, а друг в друга, - полагает Тренин. - Это исключительно тревожная перспектива, которая должна не давать москвичам и вашингтонцам уснуть по ночам. Однако новые крайне асимметричные отношения между двумя державами почти не оставляют места для взаимного уважения".

По мнению Тренина, с "путинской Россией" все чаще обращаются, как с государством-парией, вроде Югославии Милошевича, Ирака Хусейна или Ливии Каддафи.

"Трагедия в том, что сирийская гражданская война и дальше пойдет своим чередом. Пока американцы и россияне показали, что не могут ее закончить. Однако если они не вступят в драку в ближайшие месяцы, в какой-то момент могут снова оказаться у стола переговоров. Москва и Вашингтон не могут заключить мир в Сирии сами с собой. Однако без них урегулирование невозможно", - говорится в статье.

Inopressa
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