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6 октября 16, 15:46
Кремль всячески препятсвует переизбранию Ангелы Меркель
Ангела,Меркель
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Общая цель Кремля и немецких крайне правых - противостоять переизбранию фрау канцлер в следующем году.

"Общая цель Кремля и немецких крайне правых - противостоять переизбранию фрау канцлер в следующем году", - утверждает Давид Филиппо в газете Le Figaro.

"Меркель - в Сибирь, Путина - в Берлин": лозунг стал классическим для популистских демонстраций, его скандировали и в этот понедельник подстрекатели, пришедшие помешать проведению национального праздника в Дрездене", - пишет журналист. С Ангелой Меркель отношения у Путина были задушевными до тех пор, пока он не встал ей поперек дороги на Украине. Во время телефонного разговора на прошлой неделе Меркель снова убеждала российского президента "действовать в пользу стабилизации режима прекращения огня и эффективного осуществления Минских соглашений".

"В глазах Москвы Германия управляет Европой, которая вводит в бой батареи санкций, наносящих ущерб ее экономике, - говорится далее. - Отягчающее обстоятельство в том, что в начале 2017 года бундесвер пошлет своих солдат нести патрульную службу на литовской границе. Россия принимает меры против этих "агрессивных происков Запада" и вмешательств в "свою зону влияния".

"В августе месяце Бундестаг пережил две кибератаки. Фальшивое электронное письмо из штаб-квартиры НАТО послужило троянским конем со шпионской программой. Попытка взлома сети содержала маркеры группы APT28 (известной как подразделение, связанное с ФСБ), по данным федерального бюро по информационной безопасности (BSI)", - указывает автор статьи.

"Это была попытка устрашения за год до парламентских выборов", - размышляет Карл-Георг Вельман, депутат Бундестага от ХДС. Он фигурирует в "черном списке", составленном Москвой в качестве ответа на европейские санкции. "Это идеологическая война, достаточно грубая и не имеющая конкретного результата", - сказал он и добавил: "Российская экономика переживает большие трудности и правительство находится в безвыходном положении. Нас можно застать врасплох точечно, однако Россия отстает на 30 лет экономически и технологически. Немецкая демократия гораздо более солидна и надежна".

"В гибридной и многоплановой войне дело школьницы Лизы является хрестоматийным", - говорится далее. Автор напоминает, что в январе российские официальные СМИ раздували историю "13-летней девушки из Берлина русского происхождения, якобы похищенной и изнасилованной тремя беженцами". Расследование показало, что не было ни изнасилования, ни похищения. Но миф о том, что немецкие власти прикрывают насилие, был распространен российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым и продолжает бродить в интернете. (...) Молва была подхвачена в социальных сетях сторонниками партии "Альтернатива для Германии", которые разделяют с российским правительством ясно выраженное желание нанести ущерб Ангеле Меркель за ее политику защиты беженцев, говорится в статье.

Inopressa
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