Нидерланды заявили, что РФ не давала радарных данных по MH17

Представитель генпрокуратуры Нидерландов Вим Де Браун отрицает заявления России о предоставлении международной следственной группе первичных радарных данных по катастрофе малазийского Boeing-777.

Об этом он сказал в комментарии Радио ЕС – Европейская станция.





Напомним, на прошлой неделе спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что за несколько дней до обнародования отчета следственной группы по катастрофе МН17, Россия предоставила первичные данные с радаров, а эксперты проигнорировали эти данные.





"Нет, мы до сих пор ничего не получали от РФ. Никакой информации по этому поводу они нам не давали. Да, мы действительно знаем о якобы существовании радарных данных, но как и вы, только из публикаций в газетах, публичных выступлениях представителей РФ", - сказал Вим Де Браун.





При этом он отметил, что представители голландской прокуратуры не собираются публично опровергать заявления представителей МИД РФ.





"Нет, мы этим не должны заниматься. Это уже дело МИД Нидерландов", - добавил представитель прокуратуры.





Напомним, Международная группа следователей установила, что пусковую установку Бук привезли в Украину из России. Именно ею и сбили малайзийский Боинг рейса MH17.





Позже был опубликован полный текст доклада по МН17.





В Кремле заявили, что доклад по MH17 - не окончательная правда.



