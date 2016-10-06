Будущая война с РФ или Китаем будет смертоносной и быстрой

"Любая будущая война с Россией или Китаем была бы "чрезвычайно смертоносной и быстрой" и привела бы к кровопролитию в масштабах, невиданных 60 лет, по мнению американских генералов", - передает Сэмюель Осборн в Independent.

Генерал-майор Уильям Хикс предупредил, что искусственный интеллект и автоматизированные оружейные системы ускорят любой будущий конфликт.

"Конвенциональный конфликт в ближайшем будущем будет чрезвычайно смертоносным и быстрым, - сказал Хикс. - И у нас не будет секундомера, позволяющего его остановить".

"Скорость событий, вероятно, будет за пределами наших человеческих возможностей, - предположил Хикс. - Скорость, с которой машины будут принимать решение в далеком будущем, вероятно, оспорит нашу способность справляться с ними, и это потребует новых отношений между человеком и машиной".

"Он предупредил, что технологические усовершенствования, сделанные Россией и Китаем в последние годы, вынуждают Белый дом готовиться к "кровопролитию в масштабах, которых армия США не видела с Кореи", - передает Осборн.