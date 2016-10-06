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6 октября 16, 17:23
Взрыв в Сирии: погибли 29 человек связанных с оппозицией
Сирия
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Большинство погибших - представители оппозиционных групп.
Большинство погибших - представители оппозиционных групп.

Не менее 29 человек погибли, несколько десятков получили ранения в результате взрыва в сирийской провинции Идлиб на границе с Турцией, сообщает базирующийся в Британии Центр по мониторингу прав человека в Сирии.

Большинство погибших и пострадавших - представители оппозиционных отрядов.

Взрыв произошел в момент смены караула у контролируемого повстанцами пропускного пункта Атмех.

Как сообщило связанное с экстремистской группировкой "Исламское государство" (запрещена в ряде стран, в том числе Великобритании и России) новостное агентство, боевики заявили о нападении смертника в автомобиле на колонну повстанцев.

В то же время организация оппозиционных активистов "Местные координационные советы" сообщила, что на месте взорвался чемодан, начиненный взрывчаткой.

На этот же блокпост в августе также было совершено нападение, тогда погибли 32 человека. Ответственность также взяла на себя группировка "Исламское государство".

Как сообщал Корреспондент.net, 4 октября на северо-востоке Сирии в результате взрыва на курдской свадьбе погибли как минимум 30 человек, десятки получили ранения. Среди погибших -жених и одна из ведущих фигур курдской партии.

Источник: Русская служба Би-би-си
Korrespondent
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