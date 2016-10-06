США опасаются риска крупной войны в Сирии в отличие от РФ

Срыв прекращения огня в Сирии, а также картины страданий населения Алеппо подстегнули призывы к более жестким действиям в Сирии, отмечают в своей статье в The New York Times Стивен Саймон и Джонатан Стивенсон, бывшие высокопоставленные сотрудники, курировавшие дела Ближнего Востока и Северной Африки в Совете национальной безопасности США (National Security Council).

"Но на деле уже слишком поздно: теперь Соединенные Штаты не могут глубже вмешаться в сирийский конфликт, не создавая риска крупной войны. В лучшем случае американская сторона лишь покажется бессильной, так как не сможет твердо противостоять России и президенту Сирии Башару Асаду, а затем пойдет на попятный", - говорится в статье. Авторы считают, что теперь задача США - "минимизировать ущерб, спасать жизни людей и не допускать угасания перспектив политического урегулирования. Лучшим способом этого добиться остаются американо-российские переговоры о прекращении огня, какими бы тяжелыми они ни были".

По предположению авторов, Асад, "видимо, имеет практически неограниченное влияние на Россию". Хотя в 2013 году Асад едва избежал кары США за применение химоружия, он продолжает применять ядовитый газообразный хлор, утверждают авторы. "Хотя Россия сделала шаг к политическому компромиссу, когда в марте временно вывела войска из Сирии, Асад не пожелал дать серьезный шанс мирным переговорам. В обоих случаях Россия пошла на поводу у вызывающей жестокости Асада", - говорится в статье.

"Подобострастие Москвы перед кровожадностью Асада вряд ли безгранично, но где его пределы, неясно. Потому-то эскалация действий США в Сирии весьма опасна", - говорится в статье.

Американцы часто предлагают создать в Сирии бесполетную зону для защиты мирного населения от бомбежек. Однако в таком случае авиация США может быть обстреляна ПВО или истребителями российского производства.

По некоторым сведениям, сторонники силового варианта из администрации Обамы предпочитают расширить поддержку сирийских повстанцев с воздуха, избегая прямой конфронтации с россиянами. Но эффективные удары должны быть мощными. "В итоге это повлечет за собой яростные ответные действия, которые вынудят США нанести ответный удар по наземным целям российской стороны и сирийского правительства", - говорится в статье.

В результате усилится международное давление из-за еще одной наземной интервенции под руководством США, а американское общественное мнение ее не одобрит.

По мнению авторов, у США уже есть четкий курс в Сирии: "Оттеснить "Исламское государство" (запрещенную в РФ террористическую группировку. - Прим. ред.), применяя авиацию и силы сирийских повстанцев, которых поддерживают США, по возможности координируя усилия с Россией; оказать широкую гуманитарную поддержку; по-прежнему добиваться прочного прекращения огня и переговоров о политической передаче власти, предполагающей отставку Асада в будущем".

Хотя американо-российское соглашение провалилось, следующим шагом должна стать еще одна попытка организовать прекращение огня, заключают авторы.