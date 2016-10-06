Россияне не верят в свою причастность к крушению МН17

Большинство россиян считают, что малайзийский Боинг над Донбассом сбили при участии украинских военных или западных спецслужб.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).





Половина респондентов (50 процентов) считает МН17 жертвой "нападения украинских военных". С предположением о виновности западных спецлужб согласны 14 процентов опрошенных.





Терактом называют произошедшее 8 процентов респондентов. Версии о причастности к атаке на самолет сепаратистов ДНР и ЛНР либо российских спецслужб непопулярны: о том, что в них верят, сказали, соответственно, 4 процента и 1 процент опрошенных.





Социологи также отметили, что к настоящему моменту катастрофа получила крайне широкий резонанс в российском обществе: о ней слышали почти все жители страны.





Об отчете международной следственной группы, что самолет был сбит с подконтрольной сепаратистам территории, из Бука, привезенного из России, уже известно 64 процентам россиян.





При этом каждый пятый (21 процентов) не видит значимых последствий для России в связи с выводами комиссии по расследованию инцидента, две пятых (40 процентов) затруднились сказать, может ли оно как-то повлиять РФ и ее граждан.

Летом сообщалось, что согл



