Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.03
USD
25.90
RUB
0.41
EUR
28.91
USD
25.86
RUB
0.42
EUR
29.27
USD
26.08
RUB
0.42
Новости
Мир
6 октября 16, 17:26
Россияне не верят в свою причастность к крушению МН17
МН17
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Половина респондентов (50 процентов) считает МН17 жертвой "нападения украинских военных".
Половина респондентов (50 процентов) считает МН17 жертвой "нападения украинских военных".

Большинство россиян считают, что малайзийский Боинг над Донбассом сбили при участии украинских военных или западных спецслужб.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Половина респондентов (50 процентов) считает МН17 жертвой "нападения украинских военных". С предположением о виновности западных спецлужб согласны 14 процентов опрошенных.

Терактом называют произошедшее 8 процентов респондентов. Версии о причастности к атаке на самолет сепаратистов ДНР и ЛНР либо российских спецслужб непопулярны: о том, что в них верят, сказали, соответственно, 4 процента и 1 процент опрошенных.

Социологи также отметили, что к настоящему моменту катастрофа получила крайне широкий резонанс в российском обществе: о ней слышали почти все жители страны.

Об отчете международной следственной группы, что самолет был сбит с подконтрольной сепаратистам территории, из Бука, привезенного из России, уже известно 64 процентам россиян.

При этом каждый пятый (21 процентов) не видит значимых последствий для России в связи с выводами комиссии по расследованию инцидента, две пятых (40 процентов) затруднились сказать, может ли оно как-то повлиять РФ и ее граждан.
Летом сообщалось, что согл
Korrespondent
Ещё по теме:
Минобороны Польши докажет вину Кремля в гибели Качиньского
В России уже нет оппозиции
Порошенко обвинил Совбез ООН в неэффективности
Украина снова призывает ООН создать трибунал по Боингу МН17
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В ЕС заработала новая погранслужба
noimageУличного художника Бэнкси впервые засняли на видео
noimageСША опасаются риска крупной войны в Сирии в отличие от РФ
noimageВзрыв в Сирии: погибли 29 человек связанных с оппозицией
noimageБудущая война с РФ или Китаем будет смертоносной и быстрой
Лента новостей
Загрузка...