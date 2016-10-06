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6 октября 16, 18:17
В ЕС заработала новая погранслужба
погранслужба евросоюз
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В Брюсселе надеются, что эта структура обеспечит надежную защиту внешних границ Евросоюза.
В Брюсселе надеются, что эта структура обеспечит надежную защиту внешних границ Евросоюза.

Новая Европейская пограничная и береговая охрана, созданная на фоне миграционного кризиса, приступила к работе. Комиссар ЕС по внутренним делам Димитрис Аврамопулос назвал это событие "историческим днем" в непростые времена, когда "единство Европы подвергается испытанию".

"Благодаря новой погранслужбе, обладающей расширенными полномочиями, внешняя граница одной из стран-членов Евросоюза становится внешней границей всех стран, входящих в него", - заявил Аврамопулос на пресс-конференции на болгарско-турецкой границе в четверг, 6 октября.

Новая пограничная охрана создана на базе европейской погранслужбы Frontex. Ее штаб-квартира находится в Варшаве. С декабря эта структура будет располагать постоянным резервом из 1500 пограничников, которые в случае кризисной ситуации могут быть быстро переброшены на внешние границы Евросоюза. Германия выделила для новой погранслужбы 225 пограничников.

Согласно новым правилам, страны ЕС, находящиеся на внешних границах Евросоюза, могут обратиться к новой европейской пограничной службе с просьбой о помощи в деле охраны своих границ. Если они не сделают этого, то другие страны-члены ЕС могут ввести погранконтроль внутри Шенгенской зоны.

Новая погранслужба получает право самостоятельно организовывать авиарейсы для возвращения на родину тех беженцев, которые не получили убежища в ЕС. Мандат новой структуры позволяет пограничникам участвовать в операциях и в третьих странах, например, в Северной Африке.
Korrespondent
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