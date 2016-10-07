Финляндия обвинила РФ в нарушении воздушного пространства

Об этом сообщают в Минобороне Финляндии. 6 октября в Финском заливе, в направлении к югу, от Порвоо были замечены российские истребители Су-27, которые нарушали финское воздушное пространство. Ранее в тот же день было также зафиксировано еще одно нарушение воздушного пространства с помощью самолетов ВКС РФ.

В обоих этих случаях истребители Финляндии поднимались по тревоге и сопровождали российские самолеты. Пограничники Финляндии расследуют оба случая.

Как ранее сообщал УРА-Информ, над Балтийским морем был зафиксирован военный самолет России.