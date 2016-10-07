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7 октября 16, 09:09
США введут санкции против китайского бизнеса
китай
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США хотят вводить очень серьезные санкции против компаний, которые сотрудничают с КНДР.

Об этом сообщает Foreign Policy. В Белом доме рассматривают такой вариант, как введение санкций против китайских компаний, которые финансируют режим, который построил в стране Ким Чен Ын, а именно получить целый арсенал ядерного оружия.

Санкции затронут компании КНР, которые заключают контракты с Пхеньяном. Вашингтон настроен принять решительные меры, которые когда-то в свое время взорвали иранскую экономику.

Но так же есть и опасения, что даже введеные ранее жесткие экономические санкции в отношении китайских компаний могут привести к серьезным разногласиям с Пекином.

Но на такие решительные шаги правительство США готово пойти из-за тревоги, которую навеивает КНДР всему миру.

Как ранее сообщал УРА-Информ, в КНДР снова испытывают баллистические ракеты.
URA-Inform
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