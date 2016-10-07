США заявляют о возможной войне с Россией

На семинаре с участием высшего штабного командования Пентагона американские генералы заявили о высокой вероятности войны США с Россией.

Об этом сообщило издание The Independent.

Они отметили, что военный конфликт с РФ или Китаем может быть "чрезвычайно смертоносным и быстрым". Из-за гонки вооружений, которой Россия и Китай занимались в течении последних нескольких лет США может оказаться перед сценарием, которого никто не видел в течении последних 60 лет.

Заместитель начальника штаба армии США генерал-лейтенант Джозеф Андерсон заявил, что США оказались перед лицом экзистенциональной угрозы со стороны государств, ведущих себя в условиях милитаризованного соперничества агрессивно. "На кого это похоже? На Россию?", — задал вопрос Андерсон.

Издание опубликовало график из которого видно, что США и РФ обладают самым большим ядерным потенциалом среди стран мира. Арсенал США насчитывает 6970 ядерных боеголовок, а РФ — 7300 боеголовок.

На семинаре с участием высшего штабного командования Пентагона американские генералы заявили о высокой вероятности войны США с Россией.

Об этом сообщило издание The Independent.

Они отметили, что военный конфликт с РФ или Китаем может быть "чрезвычайно смертоносным и быстрым". Из-за гонки вооружений, которой Россия и Китай занимались в течении последних нескольких лет США может оказаться перед сценарием, которого никто не видел в течении последних 60 лет.

Заместитель начальника штаба армии США генерал-лейтенант Джозеф Андерсон заявил, что США оказалась перед лицом экзистенциональной угрозы со стороны государств, ведущих себя в условиях милитаризованного соперничества агрессивно. "На кого это похоже? На Россию?", — задал вопрос Андерсон.

Издание опубликовало график из которого видно, что США и РФ обладают самым большим ядерным потенциалом среди стран мира. Арсенал США насчитывает 6970 ядерных боеголовок, а РФ — 7300 боеголовок.