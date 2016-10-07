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7 октября 16, 09:12
РФ созывает экстренное заседание Совбеза ООН
Совбез ООН
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В пятницу, 7 октября, состоится экстренное заседание Совета безопасности Организации объединенных наций.

Совбез созывается по требованию российской стороны. Причиной созыва стали заявления специального представителя ООН по Сирии Стаффана де Мистуры, согласно которым восточная часть Алеппо в ближайшее время может быть полностью разрушена авианалетами российских и сирийских ВВС.

По словам самого Де Мистура он примет участие в заседании по видеосвязи.

Напомним, Де Мистура заявлял, что Российская Федерация стремясь выбить 900 джихадистов, беспорядочно бомбит Алеппо, где проживают около 275 тысяч человек. Максимум в течение двух или двух с половиной месяцев восточная часть Алеппо может быть полностью разрушена, - указал Стаффан де Мистура и призвал джихадистов из группировки "Джебхат Фатх аш-Шам", ранее известной под названием "Фронт ан-Нусра", как можно скорее покинуть Алеппо.

Как сообщал УРА-Информ, США продолжают рассматривать не дипломатические способы прекращения войны в Сирии, вопреки предупреждению, поступившему от российской стороны о последствиях ударов по позициям сирийской армии.
URA-Inform
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