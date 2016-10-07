РФ созывает экстренное заседание Совбеза ООН

Совбез созывается по требованию российской стороны. Причиной созыва стали заявления специального представителя ООН по Сирии Стаффана де Мистуры, согласно которым восточная часть Алеппо в ближайшее время может быть полностью разрушена авианалетами российских и сирийских ВВС.

По словам самого Де Мистура он примет участие в заседании по видеосвязи.

Напомним, Де Мистура заявлял, что Российская Федерация стремясь выбить 900 джихадистов, беспорядочно бомбит Алеппо, где проживают около 275 тысяч человек. Максимум в течение двух или двух с половиной месяцев восточная часть Алеппо может быть полностью разрушена, - указал Стаффан де Мистура и призвал джихадистов из группировки "Джебхат Фатх аш-Шам", ранее известной под названием "Фронт ан-Нусра", как можно скорее покинуть Алеппо.

Как сообщал УРА-Информ, США продолжают рассматривать не дипломатические способы прекращения войны в Сирии, вопреки предупреждению, поступившему от российской стороны о последствиях ударов по позициям сирийской армии.