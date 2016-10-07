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7 октября 16, 10:15
ООН: В офшорах размещено до 25 трлн долларов
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Эксперты ООН призывают власти всех государств обеспечить ответственность финансовых учреждений за их соучастие в схемах уклонения от уплаты налогов

В офшорах размещено от 7,6 трлн до 25 трлн долларов.

Об этом сегодня заявили правозащитники ООН в связи с сообщением о широкомасштабном незаконном использовании офшорных счетов на Багамских островах, сообщает центр новостей ООН.

В целом же, согласно сообщению, доля незадекларированных средств, находящихся на офшорных счетах, может составлять 80%.

"Правительства должны более активно бороться с мошенниками, которые уклоняются от уплаты налогов, размещая незадекларированные доходы в офшорах...Секретность, которой окутаны офшорные зоны, не позволяет иметь достоверные сведения о размерах частных состояний, скрытно выведенных в "налоговые гавани", — говорится в сообщении.

Как отмечается, эксперты ООН призывают власти всех государств обеспечить ответственность финансовых учреждений за их соучастие в схемах уклонения от уплаты налогов. В частности, независимый эксперт по вопросу о последствиях внешней задолженности для полного осуществления всех прав человека Хуан Пабло Боославски и два члена консультативного комитета Совета по правам человека Обиора Окафор и Жан Зиглер призвали государства ликвидировать тайные "налоговые гавани" и создать рабочую группу ООН по предотвращению случаев уклонения от уплаты налогов.

Напомним, ранее сообщалось, что прокуратура Киева присоединилась к расследованию возможного мошенничества при выводе 40 млн долларов в офшор нардепом от "Народного фронта" Игорем Котвицким.

Delo
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