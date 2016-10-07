Рейтинг Ангелы Меркель резко вырос

Вопреки противоречиям, связанным с миграционной политикой, канцлер ФРГ Ангела Меркель сумела добиться значительного роста собственной популярности у жителей страны. Об этом свидетельствуют данные опроса ARD-Deutschlandtrend.
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