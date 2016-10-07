Ураган "Мэтью" на Гаити: более 300 жертв

По состоянию на утро пятницы, 7 октября, на острове Гаити уже погибли по меньшей мере 339 человек. Как сообщает Reuters, ссылаясь на словам местных чиновников, количество жертв крупнейшего за последние десятилетия урагана продолжает расти. Тысячи людей вынуждены покинуть свои дома.

В ночь на пятницу "Мэтью" достиг Багамских островов и дальше движется в сторону Соединенных Штатов Америки, где как ожидается, зацепит штат Флорида и восточное побережье США.

Урагану уже присвоена четвертая категория по пятиступенчатой шкале Саффира-Симпсона, которая определяет интенсивность ураганов. Штат Флорида и остальную часть восточного побережья США ураган накроет, по прогнозам синоптиков, сегодня вечером.

Машстабы разрушений и количество жертв на Багамских островах пока неизвестны.

Наверное можно сказать, что "Мэтью" прошел вблизи столицы Нассау и над западной частью острова Большой Багама. Скорость ветра тут по данным Национального центра по наблюдению за ураганами США достигала 220 километров в час.

Национальная метеорологическая служба уже заявила, что шторм, вызванный ураганом, может стать самым мощным ударом стихии по северо-восточной Флориде за последние 118 лет.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент США Барак Обама в связи с приближением к американскому штату Флориде урагана " Мэтью" объявил чрезвычайное положение.