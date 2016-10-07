У России есть "шпионская база" на Балканах для слежки за США

"На командном пункте - огромные экраны для наблюдения, на складе - спасательное оборудование, недостроенное здание из серого бетона служит учебным полигоном", - сообщает в статье, опубликованной The Washington Post, информагентство Associated Press. Что это - центр помощи пострадавшим при стихийных бедствиях, как уверяет Москва, либо аванпост кремлевских шпионов? - задается вопросом корреспондент агентства Душан Стоянович.

"Некоторые западные НКО и военные аналитики говорят, что российская сторона создала почти не замаскированную военную базу, которая занимается слежкой за интересами военных США на Балканах", - говорится в статье.

По мнению западных аналитиков, база под совместным управлением Сербии и России, расположенная вблизи аэропорта города Ниш на юге Сербии, - ответ Кремля на расширение НАТО.

"Российский партнер центра - МЧС, могущественное полувоенное ведомство, в чьи обязанности действительно входит помощь пострадавшим от стихийных бедствий. Но оно также выполняет работу для российских спецслужб", - говорится в статье.

"Сотрудники НАТО отказались высказываться о характере базы, заявив лишь, что не слишком опасаются ее роли, в чем бы она ни состояла", - говорится в статье.

"Во время нашего недавнего визита в так называемый "Российско-сербский гуманитарный центр" было мало зримых примет того, что объект используется для чего-то еще, помимо борьбы с наводнениями, лесными пожарами или другими природными бедствиями", - пишет автор. На складе имелись машина скорой помощи, внедорожник "Нива", палатки, резиновые лодки и преимущественно противопожарное оборудование.

Российский содиректор базы Вячеслав Власенко сказал, что центр далеко не приспособлен для шпионажа за Румынией, где размещены противоракеты США, или за Косово, где есть миротворцы НАТО и американская база.

"Этот центр невозможно превратить в шпионский центр. Он очень маленький; наш штат - всего три гражданина Сербии и пятеро россиян - и только, /.../ а здание даже не наше", - заявил Власенко.