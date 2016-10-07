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7 октября 16, 15:54
Швеция будет призывать в армию женщин
Швеция
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Всего несколько лет назад казалось, что в Европе и Северной Америке призыв на воинскую службу - отмирающая модель.

"Всего несколько лет назад казалось, что в Европе и Северной Америке призыв на воинскую службу - отмирающая модель. А теперь он не только возрождается, но и адаптируется к новым условиям", - пишет журналист The Washington Post Рик Ноак.

Недавно Швеция объявила, что восстановит призыв в армию. Причем, если планы осуществятся, женщины тоже смогут служить по призыву. "Решение, имеющее юридическую силу, ожидается в будущем году", - сообщает газета.

В Норвегии женщин призывают в армию уже несколько лет. На взгляд норвежских чиновников, это подходящая модель для небольших европейских стран, испытывающих дефицит квалифицированных военных.

"По словам экспертов, в Швеции пересмотр подхода спровоцирован страхом перед Россией. Аннексия Крыма Россией и передвижения ее войск у границ североевропейских стран вызвали тревогу в столицах стран ЕС. В Швеции, Финляндии и Норвегии парламентарии и СМИ регулярно высказывают опасения, что России понадобится всего несколько часов, чтобы начать вторжение. Российские вооруженные силы насчитывают несколько миллионов военнослужащих и опираются на призыв в армию", - говорится в статье.

По словам автора, в Швеции планируется смешанная система, сходная с норвежской: сочетание службы по призыву и добровольной воинской службы.

Газета подчеркивает: "В Норвегии как профессиональные военные, так и призывники идут служить добровольно". Швеция собирается последовать норвежскому подходу, который позволяет призывникам не вставать на воинский учет или заканчивать службу досрочно. Ежегодно в Норвегии набирается 60 тыс. кандидатов в призывники, а на деле призывают лишь около 8 тыс. До 20% из них - женщины.

В недавнем опросе 70% шведов поддержали возрождение службы по призыву.

"Швеция запоздало реагирует на новую ситуацию в сфере безопасности в Европе. Правительство только начинает менять курс после того, как 20 лет сокращало вооруженные силы", - говорит Кейр Джайлз (Chatham House, Лондон).

Джайлз сказал, что вероятность нападения России на Швецию крайне мала.

"Влияние [службы по призыву] на готовность страны к обороне будет незначительным, - добавил Джайлз, подразумевая малочисленность шведских новобранцев по сравнению с Россией. - Но заодно это фактор, сплачивающий страну".

Inopressa
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