Аббас переводит финпомощь ЕС на счета террористов

Правительство Германии обвиняет власти Палестинской автономии в выплате регулярных пособий осужденным за терроризм и их семьям - эти деньги могут быть частью европейской финансовой помощи, пишет Tagesspiegel.

Уже около года на улицах Израиля участились нападения на людей; преступники используют в качестве оружия ножи, отвертки, огнестрельное оружие. "В ходе нападений, совершенных палестинскими террористами, были убиты десятки и ранены сотни человек", - сообщает автор статьи Йоханнес С.Бокенхаймер. По словам израильских политиков, президент ПА частично также несет ответственность за эту "ножевую интифаду", поскольку в прошлом высказывания Аббаса были отнюдь не примирительными. "Мы высоко ценим каждую каплю крови, пролитую в Иерусалиме", - сказал Аббас в октябре 2015 года.

Но злоумышленники могут надеяться на большее, чем теплые слова. По данным палестинского министерства по делам заключенных, их родным и близким гарантирована финансовая помощь, даже в том случае, если преступник был приговорен к тюремному заключению или погиб при совершении теракта. Размер выплат зависит от срока заключения, поясняет президент Middle East Media Research Institute Игаль Кармон. Его организация уже не первый год наблюдает за практикой "пенсий" террористам, говорится в статье.

"Если террорист осужден на срок до трех лет, ему выплачивается в месяц до 364 долларов. Приговор к 30 годам заключения повышает выплаты до 3120 долларов", - утверждает Кармон.

Для властей ПА эти выплаты являются дорогостоящим делом: в бюджете на поддержку палестинских заключенных и их семей в 2016 году запланировано 310 млн долларов. Формально министерство по делам заключенных подчиняется Организации освобождения Палестины (ООП), другими словами, негосударственному образованию. Однако бюджет министерства формируется государственными структурами Аббаса. Подобная практика вызывает недовольство далеко за пределами Рамаллаха, говорится в статье.

По словам государственного министра в МИД ФРГ Михаэля Рота, федеральное правительство считает, что подобная помощь не должна идти из бюджета ПА. Как пишет Бокенхаймер, в начале сентября правительство Германии впервые публично признало, что кабмин был в курсе регулярных выплат террористам.

"Острота момента заключается в том, что федеральное правительство из года в год переводит трехзначные суммы в миллионах евро в качестве финансовой помощи ведомствам Аббаса. МИД Германии отрицает вероятность того, что часть этой суммы оседает на счетах террористов", - говорится в статье. Дипломаты указывают, что средства предоставляются строго в рамках двухстороннего сотрудничества на конкретные проекты, - речи о бюджетной помощи не идет.

Политику от партии Зеленых Фолкеру Беку подобных аргументов недостаточно. Он полагает, что деньги, в том числе и немецких налогоплательщиков, могут попадать из бюджета ЕС на счета террористов и требует дополнительных проверок. Берлин совместно с Брюсселем должны выяснить, действительно ли имеют место выплаты террористам и их семьям. Как заявил Бек в беседе с Tagesspiegel, "если пенсии террористам выплачиваются из немецких средств, это должно иметь соответствующие последствия".

Михаэль Рот также, похоже, не до конца доверят палестинским партнерам по двухсторонним проектам, замечает автор статьи. Об этом свидетельствуют частые переговоры между немцами и арабами, в центре которых стоят сомнения подобного характера.

Как сообщил в беседе с корреспондентом представитель главы европейской дипломатии Федерики Могерини, Евросоюз в курсе того, что ПА поддерживает палестинских заключенных и их семьи, однако система выплат террористам никогда не финансировалась за счет средств ЕС.

"Но разве может Брюссель абсолютно исключить, что европейские средства разворовываются и опосредованно идут на финансирование убийств?" - пишет Бокенхаймер.

Чтобы предотвратить подобное, убежден автор, необходимы серьезные контрольные механизмы. ЕС входит в число крупнейших спонсоров ПА. В текущем году объем финансовой помощи Аббасу составит 291,1 млн евро - и почти половина этих средств представляет собой прямую бюджетную поддержку в рамках программы помощи ЕС "Пегас". В отличие от финансовой помощи из Германии, эти средства являются нецелевыми.

По словам представителя Могерини, эти выплаты проходят через "дорогостоящую систему основательных проверок", передает автор.

Но даже у такой надеждой системы есть слабые места, констатирует автор: "Список тех, кто может претендовать на выплаты, составляется непосредственно ведомствами, подконтрольными Аббасу. Иными словами, если руководство ПА будет заинтересовано подпустить определенных лиц к европейской кормушке, то они будут просто добавлены в список".

Именно это могло происходить в последние годы - на это указывают данные МИДа Германии, заключает автор.