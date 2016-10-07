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7 октября 16, 16:36
Меркель требует от Путина прекратить "кошмар" в Сирии
Алеппо,Сирия
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Она подчеркнула, что не существует правовой базы для нанесения ударов по больницам.
Она подчеркнула, что не существует правовой базы для нанесения ударов по больницам.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель призывает Россию позаботиться о прекращении бомбардировок сирийского города Алеппо. Об этом она заявила на мероприятии Христианско-демократического союза (ХДС) в Магдебурге в пятницу, 7 октября.

"В данном случае я могу апеллировать лишь к России. Россия имеет сильное влияние на президента Сирии Башара Асада. Мы должны как можно скорее положить конец этому ужасному преступлению", – сказала Меркель.

Она подчеркнула, что "нет никаких правовых оснований для бомбардировки больниц и врачей, для намеренно причинения им вреда". "То, что там происходит, ужасно, - констатировала она. - Мировое сообщество должно сделать все возможное, чтобы попытаться добиться прекращения огня и снабдить людей необходимым".

Между тем сирийская армия при поддержке России продолжает продвигаться в восточные районы Алеппо, находящиеся под контролем формирований сирийской оппозиции. В правящей в ФРГ "большой коалиции" в настоящее время идет дискуссия о целесообразности ужесточения экономических санкций против России в связи с ситуацией в Сирии.

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что он с пониманием относится к прозвучавшим предложениям о введении дополнительных санкций против России.

Ранее с призывом об ужесточении санкций против Москвы выступили, в числе прочих, представители ХДС Эльмар Брок и Норберт Реттген.
Korrespondent
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