Меркель требует от Путина прекратить "кошмар" в Сирии

Канцлер ФРГ Ангела Меркель призывает Россию позаботиться о прекращении бомбардировок сирийского города Алеппо. Об этом она заявила на мероприятии Христианско-демократического союза (ХДС) в Магдебурге в пятницу, 7 октября.

"В данном случае я могу апеллировать лишь к России. Россия имеет сильное влияние на президента Сирии Башара Асада. Мы должны как можно скорее положить конец этому ужасному преступлению", – сказала Меркель.





Она подчеркнула, что "нет никаких правовых оснований для бомбардировки больниц и врачей, для намеренно причинения им вреда". "То, что там происходит, ужасно, - констатировала она. - Мировое сообщество должно сделать все возможное, чтобы попытаться добиться прекращения огня и снабдить людей необходимым".





Между тем сирийская армия при поддержке России продолжает продвигаться в восточные районы Алеппо, находящиеся под контролем формирований сирийской оппозиции. В правящей в ФРГ "большой коалиции" в настоящее время идет дискуссия о целесообразности ужесточения экономических санкций против России в связи с ситуацией в Сирии.





Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что он с пониманием относится к прозвучавшим предложениям о введении дополнительных санкций против России.





Ранее с призывом об ужесточении санкций против Москвы выступили, в числе прочих, представители ХДС Эльмар Брок и Норберт Реттген.



