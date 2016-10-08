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8 октября 16, 09:06
В Грузии начались парламентские выборы
Выборы в Грузии
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ЦИК организовал 3645 участков для голосования в 73 избирательных округах.

Избирательные участки для голосования на выборах в парламент открылись в субботу в Грузии. Принять участие в выборах могут более 3,51 миллиона человек.

Право голосовать имеют граждане Грузии старше 18 лет, кроме заключенных, совершивших тяжкие преступления, и пациентов психиатрических лечебниц.

ЦИК организовал 3645 участков для голосования в 73 избирательных округах. Они будут открыты с 08.00 до 20.00.

В парламенте Грузии 150 депутатских мест. Депутаты избираются на четырехлетний срок. Выборы проходят по смешанной избирательной системе — 77 человек будут избраны по партийным спискам (по пропорциональной системе), а 73 депутата — по одномандатным округам (по мажоритарной системе).

На "партийные" места в парламенте Грузии претендуют 19 партий и шесть избирательных блоков. Им необходимо набрать минимум 5% голосов избирателей, чтобы пройти в парламент. Мажоритарным кандидатам достаточно набрать 50% плюс 1 голос.

Выборы будут признаны состоявшимися вне зависимости от числа проголосовавших — порога явки нет. Первые данные будут обнародованы в ночь на воскресенье.

Ранее в центре Тбилиси была взорвана автомашина, принадлежащая депутату парламента от бывшей партии власти "Единое национальное движение" Гиви Таргамадзе.

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Korrespondent
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