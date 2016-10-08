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8 октября 16, 11:02
США официально обвинили Россию в хакерских атаках - СМИ
США
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РФ организовала кибератаки на штаб Демократической партии, говорят представители Министерства внутренней безопасности США и Национальной разведки
США официально обвинили Российскую Федерацию в организации кибератак на штаб Демократическую партию во время избирательной кампании. Об этом говорится в совместном заявлении Министерства внутренней безопасности США и директора Национальной разведки, пишет Reuters.

В ведомствах отмечают, что только высшие российские чиновники могли одобрить такие действия. Атаки, по мнению властей США, были осуществлены с целью повлиять на президентские выборы 8 ноября.

"Кражи и раскрытие информации предназначены для вмешательства в избирательный процесс США", - отмечают чиновники. 

Источник: liga.net
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