США официально обвинили Россию в хакерских атаках - СМИ

США официально обвинили Российскую Федерацию в организации кибератак на штаб Демократическую партию во время избирательной кампании. Об этом говорится в совместном заявлении Министерства внутренней безопасности США и директора Национальной разведки, пишет Reuters.





В ведомствах отмечают, что только высшие российские чиновники могли одобрить такие действия. Атаки, по мнению властей США, были осуществлены с целью повлиять на президентские выборы 8 ноября.





"Кражи и раскрытие информации предназначены для вмешательства в избирательный процесс США", - отмечают чиновники.







