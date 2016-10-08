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8 октября 16, 19:21
Армия Латвии приведена в повышенную боеготовность
Армия Латвии
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Латвийская армия приведена в повышенную боеготовность из-за военных учений российской армии и полетов российской военной авиации на границе с Латвией
В Национальных вооруженных силах Латвии начата активная "перекличка" персонала, а также усилено наблюдение за границей и воздушным пространством государства. Об этом сообщает Delfi со ссылкой на Министерство обороны Латвии.

Поводом к этому стала высокая активность армии России в непосредственной близости стран Балтии. Так, в течение двух дней возле границы Латвии идентифицированы самолеты ВВС РФ: тактические бомбардировщики Су-27, многоцелевые истребители Су-27, а также военно-транспортный Ан-26. Возле сухопутной границы проходят совместные учения 76-й и 98-й воздушно-десантной дивизии с элементами полноценной боевой деятельности. Помимо этого, 76-я дивизия впервые укреплена танковой ротой.

Ранее Министерство обороны России перебросило мобильные ракетные комплексы Искандер-М в Калининградскую область. Ракеты Искандер-М имеют радиус действия от 50 до 700 км и с территории Калининградской области теоретически могут достигать целей в Варшаве или Берлине. 

Источник: liga.net
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