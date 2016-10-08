Армия Латвии приведена в повышенную боеготовность

В Национальных вооруженных силах Латвии начата активная "перекличка" персонала, а также усилено наблюдение за границей и воздушным пространством государства. Об этом сообщает Delfi со ссылкой на Министерство обороны Латвии.





Поводом к этому стала высокая активность армии России в непосредственной близости стран Балтии. Так, в течение двух дней возле границы Латвии идентифицированы самолеты ВВС РФ: тактические бомбардировщики Су-27, многоцелевые истребители Су-27, а также военно-транспортный Ан-26. Возле сухопутной границы проходят совместные учения 76-й и 98-й воздушно-десантной дивизии с элементами полноценной боевой деятельности. Помимо этого, 76-я дивизия впервые укреплена танковой ротой.





Ранее Министерство обороны России перебросило мобильные ракетные комплексы Искандер-М в Калининградскую область. Ракеты Искандер-М имеют радиус действия от 50 до 700 км и с территории Калининградской области теоретически могут достигать целей в Варшаве или Берлине.



