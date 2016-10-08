Сирийская оппозиция требует ввести санкции против России

Член Высокого переговорного комитета Бассма Кодмани заявила, что представительство сирийской оппозиции требует от Европейского Союза ввести санкции в отношении РФ за ее военные преступления в Сирии. Об этом сообщают Нескучные новости со ссылкой на информационное агентство Anadolu.





"ЕС должен немедленно ввести целевые санкции против российских чиновников и компаний, которые прямо вовлечены в неконтролируемые атаки против мирного населения, гражданской инфраструктуры и медицинских учреждений, а также тех, кто финансово поддерживает режим Асада", - сказала Кодмани.





Она также добавила, что РФ в Сирии использует высокотехнологичное оружие, включая противобункерные авиабомбы, которыми бьет по мирному населению в Восточном Алеппо.





"Если не учитывать последствия ее роли в неконтролируемом убийстве мирных жителей, бомбардировке гуманитарных целей и ударах по медицинских учреждениях в Алеппо и по всей Сирии, Россия будет продолжать свою нелегальную кампанию и покрывать убийства, осуществляемые режимом", - отметила оппозиционер.





По мнению представителя HNC, санкции должны идти в ряд с активными действиями относительно прекращения неконтролируемых убийств мирных сирийцев, а именно созданием национальной зоны, защищенной от действий авиации.





"Это не только спасет жизнь, но и даст начало значимому политическому процессу", - подчеркнула Бассма Кодмани.



