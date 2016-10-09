На выборах в Грузии побеждают противники Саакашвили

В Грузии обнародованы данные двух экзит-полов на парламентских выборах, согласно которым победу одержала правящая партия Грузинская мечта. Об этом сообщает Грузия Online.





Согласно окончательным результатам экзит-полов, проведенных международной компанией GfK, Единое национальное движение Михаила Саакашвили набирает 32.74% голосов, правящая партия Грузинская мечта миллиардера Бидзины Иванишвили набрала 39,9%.





Еще одна партия, согласно экзит-полу, которая преодолевает пятипроцентный барьер - пророссийский Альянс Патриотов, - 5,76. Далее следуют Лейбористская партия - 4,21%, Свободные демократы Ираклия Аласания - 3,21%.





Всего было опрошено 10 тысяч человек на 220 участках. GfK проводит экзит-пол уже в пятый раз, в третий раз по заказу "Рустави 2". Следует отметить, что данные этой компании в 2012 году оказались самыми близкими к реальным результатам.





В то же время резко отличаются от данных экзит-пола GfK результаты экзит-пола компании TNS по заказу четырех телекомпаний - ОВГ, GDS, Maestro и Имеди. Три последних так или иначе связаны с Бидзиной Иванишвили и поддерживают Грузинскую мечту.





Согласно результатам этого экзит-пола, Грузинская мечта набирает 53,8%, Единое национальное движение - 19%, в парламент проходят только эти две партии.





Сегодня в Грузии прошли парламентские выборы. Глава Одесской областной администрации Михаил Саакашвили заявил, что независимо от результатов выборов в Грузии, останется в Украине.



