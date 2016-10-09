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9 октября 16, 09:35
Республиканцы могут заменить кандидатуру Трампа
Трамп
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Такие конференции проводятся достаточно редко и лишь в крайних случаях.
Такие конференции проводятся достаточно редко и лишь в крайних случаях.

Руководство Республиканской партии США наметило проведение специальной конференции для обсуждения ситуации, сложившейся вокруг партийного кандидата в президенты Дональда Трампа.

"На утро понедельника, 10 октября, руководители Республиканской партии наметили проведение видео конференции", – сообщает Associated Press.

Хотя в имеющемся в распоряжении агентства письме, разосланном руководством партии, не упоминается тема предстоящей конференции, "законодатели уверены, что она будет посвящена Трампу".

Такие конференции проводятся достаточно редко и лишь в крайних случаях, когда необходимо решить неотложные и важные вопросы, указывает АР.

Напомним, руководители-республиканцы и представители общественности требуют от Трампа снять свою кандидатуру с выборов в связи с тем, что он допускал в своих предыдущих интервью вульгарные высказывания в отношении женщин и своих с ними отношениях.

Как сообщалось, сам Трамп заявляет, что ни в коем случае не откажется от участия в выборах, шансы на это "равны нулю".
Korrespondent
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