Экодом Earthbags — быстро, практично и недорого (ФОТО)

Одна энтузиастка построила для себя экодом из мешков с землей. Получилось быстро, практично и недорого.

Бингем родилась в Великобритании в начале семидесятых и начинала в качестве преподавателя современных языков в Лондоне. На самом деле, все , что она действительно хотела сделать —это писать и путешествовать. В 26 лет она переехала в южном побережье Турции , где она живет и работает до сих пор.













Путешественница построила экодом с помощью технологии Earthbags

Англичанка Atulya Bingham после многолетних путешествий по миру решила осесть в Турции и построить для себя экологически чистый дом. При его возведении женщина применила технологию, называемую Earthbags, то есть в качестве основного строительного материала она использовала мешки с землей.









Мешки из ткани, не подверженной гниению, заполняются землей и глиносодержащей почвой, затем из них начинают выстраивать стены. Между рядами укладывается колючая проволока, которая скрепляет мешки между собой.

















Одним из ключевых преимуществ Earthbags-домов является их быстрая скорость возведения. К тому же, эти жилища, в отличие от простых саманных зданий, не боятся паводков, они пуленепробиваемые. Единственным недостатком дома из мешков является то, что он не подходит для местности с минусовыми температурами.





В доме у Atulya Bingham установлено все то, что необходимо для комфортного проживания: компостный туалет, водопровод и солнечные батареи. Стоимость строительства дома из мешков составила $ 5000. опубликовано econet.ru











