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9 октября 16, 11:26
Экодом — быстро, практично и недорого (ФОТО)
Экодом Earthbags
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Популярные на сегодняшний день тенденции заботы об окружающей среде приводят к тому, что одни архитекторы ищут альтернативные материалы для возведения домов, другие обращаются к опыту прошлого, а третьи удачно сочетают современность и традиции.
Одна энтузиастка построила для себя экодом из мешков с землей. Получилось быстро, практично и недорого.
 
Бингем родилась в Великобритании в начале семидесятых и начинала в качестве преподавателя современных языков в Лондоне. На самом деле, все , что она действительно хотела сделать —это писать и путешествовать. В 26 лет она переехала на южное побережье Турции , где она живет и работает до сих пор.



Путешественница построила экодом с помощью технологии Earthbags
 
Англичанка Atulya Bingham после многолетних путешествий по миру решила осесть в Турции и построить для себя экологически чистый дом. При его возведении женщина применила технологию, называемую Earthbags, то есть в качестве основного строительного материала она использовала мешки с землей.


 
Мешки из ткани, не подверженной гниению, заполняются землей и глиносодержащей почвой, затем из них начинают выстраивать стены. Между рядами укладывается колючая проволока, которая скрепляет мешки между собой.




 
Одним из ключевых преимуществ Earthbags-домов является их быстрая скорость возведения. К тому же, эти жилища, в отличие от простых саманных зданий, не боятся паводков, они пуленепробиваемые. Единственным недостатком дома из мешков является то, что он не подходит для местности с минусовыми температурами.
 

 
В доме у Atulya Bingham установлено все то, что необходимо для комфортного проживания: компостный туалет, водопровод и солнечные батареи. Стоимость строительства дома из мешков составила $ 5000. опубликовано econet.ru 



Источник: econet.ru
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