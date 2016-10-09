Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
28.96
USD
25.89
RUB
0.41
EUR
28.84
USD
25.81
RUB
0.41
EUR
29.18
USD
26.08
RUB
0.42
Новости
Мир
9 октября 16, 19:49
Арестович спрогнозировал исход противостояния России с США
Путин Обама
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
О противостоянии России и США нельзя говорить, поскольку военные потенциалы этих государств несопоставимы.
Если такое противостояние будет иметь место, оно завершится в течение 28 часов "полнейшим разгромом России".

Такое мнение "Обозревателю" высказал военный аналитик Алексей Арестович.

"Противостояния Россия-США не может быть в принципе, как не может быть противостояния очкастого первоклашки и рецидивиста, который отсидел за пять вооруженных нападений. США порвет Россию как Тузик тряпку. Это несравнимые вещи. Это борьба интернета с паровой машиной", - заявил он.


По оценкам аналитика, "если будет противостояние Россия-США, оно закончится примерно за 28 часов полнейшим разгромом России". При этом "Украина, конечно же, заинтересована в том, чтобы такой конфликт произошел", - заметил он.

Арестович добавил: "Россияне не воюют. Это машина по производству понтов".

Он прогнозирует, что рано или поздно россияне "доиграются", и произойдет это в Сирии. "Чувствую, что они так или иначе доиграются – или руками повстанцев, которым помогут американцы и Турция, или когда американцы ударят по силам Асада, россияне попытаются как-то противостоять, их показательно разнесут на куски - и на этом все закончится".

Как писалось, директор Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин признал: "Отношения США-Россия достигли опасной точки с момента острых моментов конфликта в Украине в 2014-м - 2015-м годах. Необходимо отойти от края пропасти".

Источник: obozrevatel.com
Ещё по теме:
В России Крым признали «непосильной ношей»
РФ изменила свою позицию по гибели Boeing-777 на Донбассе
Как Россия скрывает правду про MH17 - Time
Путин потребовал от США отменить санкции и сократить НАТО
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Теракт в Турции: 17 человек погибли, 27 ранены
noimageЭкодом — быстро, практично и недорого (ФОТО)
noimageРеспубликанцы могут заменить кандидатуру Трампа
noimageНа выборах в Грузии побеждают противники Саакашвили
noimageСирийская оппозиция требует ввести санкции против России
Лента новостей
Загрузка...