Арестович спрогнозировал исход противостояния России с США

Если такое противостояние будет иметь место, оно завершится в течение 28 часов "полнейшим разгромом России".





Такое мнение "Обозревателю" высказал военный аналитик Алексей Арестович.





"Противостояния Россия-США не может быть в принципе, как не может быть противостояния очкастого первоклашки и рецидивиста, который отсидел за пять вооруженных нападений. США порвет Россию как Тузик тряпку. Это несравнимые вещи. Это борьба интернета с паровой машиной", - заявил он.









По оценкам аналитика, "если будет противостояние Россия-США, оно закончится примерно за 28 часов полнейшим разгромом России". При этом "Украина, конечно же, заинтересована в том, чтобы такой конфликт произошел", - заметил он.





Арестович добавил: "Россияне не воюют. Это машина по производству понтов".





Он прогнозирует, что рано или поздно россияне "доиграются", и произойдет это в Сирии. "Чувствую, что они так или иначе доиграются – или руками повстанцев, которым помогут американцы и Турция, или когда американцы ударят по силам Асада, россияне попытаются как-то противостоять, их показательно разнесут на куски - и на этом все закончится".





Как писалось, директор Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин признал: "Отношения США-Россия достигли опасной точки с момента острых моментов конфликта в Украине в 2014-м - 2015-м годах. Необходимо отойти от края пропасти".



