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10 октября 16, 09:28
Взрыв в Швеции
Швеция
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В результате взрыва были разрушены дверь и выбиты окна на втором этаже.

В шведском городе Мальме у ночного клуба Бабель взорвалась самодельная бомба, передает газета Sydsvenskan.

Сообщается, что неизвестные установили взрывное устройство у входной двери в клуб, который к тому времени уже было закрыт. В результате взрыва были разрушены дверь и выбиты окна на втором этаже.

Информацию о взрыве подтвердили в правоохранительных органах.

"Там был какой-то тип взрыва, и он, похоже, привел к большим повреждениям здания. Насколько известно, пострадавших среди людей нет"- сообщили в полиции.

Ранее в Швеции ребенок погиб от гранаты,  брошенной в окно.

Кроме того, летом в Швеции водитель автобуса побил беженца из Сирии.
Korrespondent
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