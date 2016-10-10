Взрыв в Швеции

В шведском городе Мальме у ночного клуба Бабель взорвалась самодельная бомба, передает газета Sydsvenskan.

Сообщается, что неизвестные установили взрывное устройство у входной двери в клуб, который к тому времени уже было закрыт. В результате взрыва были разрушены дверь и выбиты окна на втором этаже.

Информацию о взрыве подтвердили в правоохранительных органах.

"Там был какой-то тип взрыва, и он, похоже, привел к большим повреждениям здания. Насколько известно, пострадавших среди людей нет"- сообщили в полиции.

Ранее в Швеции ребенок погиб от гранаты, брошенной в окно.

Кроме того, летом в Швеции водитель автобуса побил беженца из Сирии.