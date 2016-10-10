Франция обвинила РФ в военных преступлениях

Франция обратитсяв Международный суд ООН с требованием расследовать вооеные преступления России в Сирии. Об этом сообщил глава МИД Франции Жан-Марк Эро, передает Reuters.

"Париж не согласен с тем, что делает Россия, атакуя Алеппо. Франция как никогда ранее привержена сохранению населения города", - сказал министр.

Кроме того, он подчеркнул, что если встреча президентов Франсуа Олланда и Владимира Путина состоится, то французский лидер "не будет обмениваться любезностями".

Ранее сообщалось, что Олланд усомнился в необходимости этой встречи, но в Кремле говорят, что встреча запланирована и другой информации от Елисейского дворца пока не поступало.

7 октября США призвали расследовать действия России в Сирии как военные преступления.

Отметим, что Франция уже спорила с Россией по поводу Алеппо в Совбезе ООН. Тогда Москва наложила на резолюцию Парижа вето, однако российскую инициативу также не поддержали.

Уже несколько месяцев дипломаты не могут решить проблему осажденного Алеппо, занятого повстанцами. Российская авиация поддерживает армию Башара Асада, пытающиеся вернуть город под свой контроль.