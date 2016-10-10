Как Меркель разрешить российскую дилемму

Картины авианалетов на Алеппо вызывают тревогу: море развалин, раненые и мертвые сирийцы на улицах, отцы и матери с погибшими детьми на руках, пишет обозреватель Der Spiegel Северин Вайланд. Неужели нужны новые санкции против России из-за войны Сирии? Даже санкции из-за Украины являются спорными - как в Евросоюзе, так и немецкой партии СДПГ.

Бундесканцлер Ангела Меркель и глава германского МИДа Франк-Вальтер Штайнмайер (лидер СДПГ) едва ли могут быть заинтересованы в новых санкциях против России из-за Сирии, говорится в статье.

Для Штайнмайера, полагает журналист, "рост напряженности в российско-американских отношениях остается дилеммой: Еще с момента осеннего заседания ООН в Нью-Йорке и провала переговоров по Сирии дипломат занимается поиском новых отправных точек для переговоров между Москвой и Вашингтоном, и ничто не указывает на то, что Штайнмайер поменяет свой курс". Спикер по внешнеполитическим вопросам фракции СДПГ Нильс Аннен считает, что "позиция Штайнмайера правильна с моральной точки зрения, так как только политическое решение может помочь людям в Сирии". Новые санкции, по мнению Аннена, бессмысленны: "Вступление в новую гонку санкций точно не поможет сирийскому населению".

Да и Меркель, как подчеркивает автор, "сейчас, кажется, не думает о новых санкциях". Во время выборов в ландтаг федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания она придерживалась того же самого курса, что и Штайнмайер.

Действующие санкции вызывают немало споров, прежде всего в восточных землях Германии. Последние несут большие убытки от сокращения экспорта. К примеру, премьер-министр федеральной земли Саксония Станислав Тиллих хотел бы побыстрее отменить санкции. Премьер-министр земли Мекленбург-Передняя Померания Эрвин Зеллеринг (СДПГ) также потребовал в интервью Welt am Sonntag "пойти на уступки друг другу" и покончить с взаимными санкциями "как можно скорее". Позиция Зеллеринга практически "не имеет шансов быть принятой СДПГ", уверен автор статьи.

Но в будущем году, напоминает Вайланд, пройдут выборы в Бундестаг, а в восточной части страны выборы непопулярны среди населения, тем более что крепнущая там правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" выступает против них. Кстати, спорят насчет санкций против России из-за Сирии и в партии "Зеленые". Только в воскресенье сопредседатель партии Симоне Петер в соцсети Twitter возразила председателю фракции Катрин Геринг-Экардт, потребовавшей в интервью таблоиду Bild am Sonntag "начать процедуру введения новых санкций против России за ее варварские действия в Сирии". По словам Петер, "жесткая критика в адрес России необходима, но никак не новые санкции", передает корреспондент.