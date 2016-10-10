Киев отказал ПАСЕ в смене регламента ради требований РФ

Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы отказалось менять регламент ассамблеи по требованию россиян, сообщил глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев в Facebook.

Ранее Россия, чья делегация отстранена от участия в ПАСЕ, потребовала изменить процедуру подтверждения полномочия национальных делегаций. В частности, они хотели, чтобы решение об отстранении делегации принимали не 20 человек, а треть всех присутствующих или 20 процентов от общего числа членов Ассамблеи.

Кроме того, Россия требовала вместо мониторинга стран проводить "мониторинг кейсов", то есть случаев, а также принимать резолюции, только если в зале ПАСЕ будут присутствовать не менее половины делегатов.

"Протесты украинской делегации накануне Бюро ПАСЕ сработали. Сейчас Бюро отказалось от идеи продвижения нелегитимной и быстрой процедуры изменения регламента Ассамблеи в угоду РФ", – написал он.

При этом Арьев добавил, что это решение еще не является окончательным – российское предложение вынесут на дебаты в политические группы ПАСЕ.

"И в зависимости от результатов, вопрос будет вынесен на Бюро ПАСЕ в пятницу. Но при таких обстоятельствах запланированный пророссийскими лоббистами блиц-криг становится почти невозможным. Поэтому они начинают говорить о политическом моратории на возражения полномочий делегациям (читай РФ), который носит чисто декларативный характер и против которого надо бороться в диалоге во время сессии", – добавил он.

Ранее в ПАСЕ заявили, что Киев должен вести диалог с ЛДНР.

Также сообщалось, что Украина готова бойкотировать работу ПАСЕ, если Европа признает крымские выборы в госдуму России.