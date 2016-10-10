Путина и Асада могут судить за военные преступления в Сирии

"Кажется, у международного сообщества нет никаких способов положить конец продолжающимся военным преступлениям, которые совершают сирийский режим и его российские союзники, особенно в Алеппо. Но, дерзко попирая нормы международного права, руководители и рядовые официальные лица обеих стран делают себя уязвимыми с точки зрения правосудия и могут быть призваны к ответу несколькими способами", - пишет Джош Рогин в The Washington Post.

В прошлом месяце генсек ООН Пан Ги Мун призвал Совбез ООН представить ситуацию в Сирии на рассмотрение Международного уголовного суда (ICC). "Однако Россия однозначно бы наложила вето на подобный шаг, и, поскольку ни Сирия, ни Россия не ратифицировали основополагающий Римский статут ICC, полномочия суда ограничены без решения Совбеза", - рассуждает автор.

Российские солдаты несут уголовную ответственность не только за участие в военных преступлениях, но также за пособничество сирийскому режиму, считает Шариф Бассиуни, возглавлявший расследования ООН военных преступлений в Югославии, Бахрейне и Ливии и участвовавший в создании ICC.

"Уголовная ответственность применяется ко всем в иерархической цепи, кто знает о совершении этих преступлений, вплоть до Путина", - заявил Бассиуни.

"Согласно Женевским конвенциям, любое государство может установить то, что называется универсальной юрисдикцией, и привлечь к ответственности за военные преступления сирийское и российское руководство", - поясняет автор статьи.

Кроме того, возможно возбуждение уголовных дел в третьих странах, "граждане которых стали жертвами сирийских и российских зверств", по мнению Стивена Раппа, бывшего посла США по особым поручениям в сфере военных преступлений.

Частные лица могут подавать гражданские иски против иностранных лидеров в федеральную систему судов США, прибегнув к Закону о правонарушениях иностранных граждан, статуту XVIII века, который с 1980 года применялся, в частности, в процессах по делам переживших Холокост и жертв геноцида в Южном Судане, говорится в статье.

Наконец, как отметил Рапп, когда война в Сирии закончится, начать расследование по военным преступлениям может новое сирийское правительство.

Те, кто будут вести переговоры по урегулированию сирийского конфликта, не должны забывать о правах жертв, подчеркивает автор статьи. "Владимир Путин и Башар Асад должны быть призваны к ответу", - заключает Рогин.