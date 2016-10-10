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10 октября 16, 13:24
Обама наконец увидел истинное лицо России
обама и путин
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Потребовалось семь с половиной лет, чтобы администрация Обамы наконец-то проснулась и начала осознавать характер путинской России.

"Потребовалось семь с половиной лет, чтобы администрация Обамы наконец-то проснулась и начала осознавать характер путинской России", - утверждает The Wall Street Journal в редакционной статье. "В пятницу Джон Керри заявил, что правительства России и Сирии следует проверить по подозрениям в военных преступлениях в связи с бомбежками гражданских лиц в Сирии, а разведывательное сообщество США объявило, что уверено в том, что российское правительство стоит за кибератаками на Демократическую партию", - напоминает издание.

По мнению издания, возмущение Керри событиями в Сирии не возымеет больших последствий, так как самоустранение Обамы от вмешательства в Сирии почти лишило США влияния на ситуацию на местах.

"Другое дело - вмешательство в ход выборов в США", - отмечает газета.

Своим публичным заявлением администрация Обамы, возможно, хочет "остеречь Россию от "слива" дополнительных американских документов. Еще один вариант - Белый дом "пытается помочь Хиллари Клинтон, поскольку ее штаб изображает Трампа апологетом Путина", - предполагает издание.

Газета комментирует: "Одно лишь публичное заявление не остановит российскую сторону. У Путина почти нет резонов прекратить эти шаги, поскольку он и Россия никогда не расплачивались за свое киберворовство. Теперь, после своего прозрения касательно Кремля, позволит ли Обама, чтобы эти действия по-прежнему сходили Путину с рук?"

Inopressa
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