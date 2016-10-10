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10 октября 16, 13:28
В Китае рухнул жилой дом, есть погибшие
китай
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В китайском городе Вэньчжоу рухнул жилой дом.

В результате аварии погибли восемь человек. Как сообщают местные власти, трагедия произошла в провинции Чжэцзян на востоке страны в понедельник утром, 10 октября.

В первые часы понедельника обвалились четыре здания. К полудню под завалами спасатели обнаружили восемь человек мертвыми и пятеро были спасены.

При этом местные власти не указав количество пропавших без вести. Спасатели до сих пор проверяют данные о количестве людей, оказавшихся под завалами.

Следствие устанавливает причину обвала.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в центре швейцарского города Мальме прогремел мощный взрыв. Взрывное устройство было найдено перед входной дверью. К счастью, никто из людей не пострадал.
URA-Inform
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