В Китае рухнул жилой дом, есть погибшие

В результате аварии погибли восемь человек. Как сообщают местные власти, трагедия произошла в провинции Чжэцзян на востоке страны в понедельник утром, 10 октября.

В первые часы понедельника обвалились четыре здания. К полудню под завалами спасатели обнаружили восемь человек мертвыми и пятеро были спасены.

При этом местные власти не указав количество пропавших без вести. Спасатели до сих пор проверяют данные о количестве людей, оказавшихся под завалами.

Следствие устанавливает причину обвала.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в центре швейцарского города Мальме прогремел мощный взрыв. Взрывное устройство было найдено перед входной дверью. К счастью, никто из людей не пострадал.