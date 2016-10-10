Путин снова что-то затевает?

На прошлой неделе "российское руководство произнесло четыре слова, которые заставили содрогнуться политиков и граждан на Западе, и эти слова - ядерное оружие, Куба, Вьетнам и ракеты. Повеяло холодной войной", - пишет обозреватель немецкой газеты Sueddeutsche Zeitung Юлиан Ханс, имея в виду выход России из договора по уничтожению оружейного плутония, озвученные в пятницу планы российского Минообороны о воссоздании военных баз на Кубе и во Вьетнаме, а также переброску ракетных комплексов "Искандер" в Калининградскую область.

В начале той недели из-за жестоких бомбардировок Алеппо госсекретарь США Джон Керри объявил о прекращении переговоров по Сирии с Россией. А в Берлине начатую Социал-демократической партией Германии (СДПГ) дискуссию о постепенной отмене санкций сменила дискуссия о новых санкциях против Москвы.

"За четыре недели до президентских выборов в США Москва ищет конфронтации с США по всем фронтам, - констатирует журналист: - Хакеры выкладывают внутреннюю переписку американской Демократической партии, а российское посольство в Вашингтоне публикует в Twitter фотографию, на которой российский комплекс С-300 нацеливается на пресс-секретаря Белого дома".

"Конфликт в Сирии за тот год, что в нем участвует российская авиация, превратился в опосредованную войну, как во времена холодной войны", - констатирует российский военный эксперт Александр Гольц, приводя в пример Вьетнам, Афганистан и Никарагуа, где друг с другом воевали стороны, которых вооружали и тренировали два блока.

"Но в других областях ситуацию едва ли можно сравнивать с холодной войной, - полагает Ханс: - за исключением ядерного оружия, у России мало чего осталось от величия Советского Союза; в России теперь проживает лишь около половины от 286-миллионного населения СССР; экономика России сравнима разве что с экономикой Испании во времена кризиса".