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10 октября 16, 16:01
Путин разместит в Египте военную базу РФ
российская
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РФ доставит по морю необходимое оборудование, на базе будет присутствовать российский воинский контингент.
РФ доставит по морю необходимое оборудование, на базе будет присутствовать российский воинский контингент.

Россия ведет переговоры с Египтом об аренде военных объектов в египетском городе Сиди-Баррани, сообщает Известия.

"Речь идет о 2019 годе - к этому времени, в том случае, если стороны договорятся, работа по восстановлению базы может быть закончена", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что переговоры между двумя странами проходят "довольно успешно".

Согласно уже достигнутым договоренностям, Россия доставит по морю необходимое оборудование, на базе будет присутствовать российский воинский контингент, однако, довольно немногочисленный на первом этапе.

Как известно, Сиди-Баррани до 1972 года находилась военно-морская советский флот для наблюдения за боевыми кораблями США.

На днях также сообщалось о планах России вернуть военную базу на Кубе.

Между тем, в августе военные РФ покинули авиабазу в Иране.

Тем не менее, в Иране заявили, что Россия может пользоваться авиабазой.
Korrespondent
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