Путин целенаправленно возрождает 30-е годы прошлого века

"Серийные унижения, которым Владимир Путин в ситуации с Сирией подвергает растерянного госсекретаря Америки, - признак твердого намерения Путина дестабилизировать мир", - пишет колумнист The Washington Post Джордж Ф.Уилл. По мнению автора, есть и более зловещая примета: на позапрошлой неделе итальянские суда за один день вытащили из моря 6055 мигрантов, и это предвещает осуществление надежд Путина "на политическую, социальную и моральную дезориентацию Европы".

"Недавно прибытие из Сирии миллиона мигрантов, соискателей убежища, спровоцировало в Европе политическую дестабилизацию и социальные потрясения", - пишет Уилл. Он считает, что грядущие миграции из Африки могут стать величайшей с 1945 или даже с 732 года угрозой для социальной целостности Европы.

"Подорвать у Запада уверенность в себе важно для практического применения Путиным его идеологии евразийства. Она гласит, что безопасность и величие России опираются на "империю, предопределенную географией" (по выражению Бена Джуды), которая "смотрит на восток, на Ташкент, а не на запад, на Париж", - говорится в статье.

В сборнике статей "Авторитаризм становится глобальным" (Authoritarianism Goes Global) Лилия Шевцова "пишет, что Путин одновременно навязывает внутреннюю революцию консерватизма в культуре, превращает Россию в реваншистскую державу и "формирует антизападный Интернационал", пересказывает автор.

В том же сборнике Питер Померанцев пишет, что "цель, лежащая в основе" путинской внутренней дезинформации, скорее состоит не в том, чтобы убеждать, а в том, чтобы "порождать цинизм": "Когда люди перестают доверять любым институтам или твердо придерживаться каких-либо ценностей, они могут легко принять конспирологический взгляд на мир".

"Во многих тревожных аспектах 30-е годы ХХ века разыгрываются вновь. В Европе Россия играет роль Германии, подпитывая антидемократические фракции. В Америке, которая зациклилась на себе и отвлеклась, роль Чарльза Линдберга (противник вступления США во Вторую мировую войну. - Прим. ред.) играет кандидат в президенты, влюбленный в Путина и по своей невежественности не знающий, как возник его же лозунг "Америка прежде всего", - заключает автор.