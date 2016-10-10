В 60 странах мира пройдет акция "Стоп Путин"

В пятницу, 14 октября, во многих странах мира состоятся общественные акции в поддержку Украины под лозунгом "Стоп, Путин! Стоп война!", сообщила куратор акции в Украине Елена Живко в эфире "5 канала".

"Акция стартует по всему миру, на этот раз она будет проходить более чем в 60 странах мира. Особенность этой акции заключается в том, что она организована украинцами, которые проживают во всем мире, - она не проводится ни одной партией, ни одной организацией - это просто все неравнодушные украинцы во всем мире организовались и выступили против войны в Украине», - отметила координатор акции #StopPutinsWarInUkraine.

Акция состоится 14 октября. В Европе первым стартует Рим, а в Украине - Киев, где участники соберутся в 16:00 у здания российского посольства. Приобщиться к акции может каждый желающий.

Как сообщал Корреспондент.net, фотографии президента России Владимира Путина появились в общественных местах сразу в трех странах в пятницу, 7 октября. На этих баннерах Путина называли миротворцем.