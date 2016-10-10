Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
28.79
USD
25.84
RUB
0.41
EUR
28.77
USD
25.79
RUB
0.41
EUR
29.20
USD
26.08
RUB
0.42
Новости
Мир
10 октября 16, 18:17
В 60 странах мира пройдет акция "Стоп Путин"
акция "Стоп Путин"
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В Киеве активисты соберутся у стен посольства России.
В Киеве активисты соберутся у стен посольства России.

В пятницу, 14 октября, во многих странах мира состоятся общественные акции в поддержку Украины под лозунгом "Стоп, Путин! Стоп война!", сообщила куратор акции в Украине Елена Живко в эфире "5 канала".

"Акция стартует по всему миру, на этот раз она будет проходить более чем в 60 странах мира. Особенность этой акции заключается в том, что она организована украинцами, которые проживают во всем мире, - она не проводится ни одной партией, ни одной организацией - это просто все неравнодушные украинцы во всем мире организовались и выступили против войны в Украине», - отметила координатор акции #StopPutinsWarInUkraine.

Акция состоится 14 октября. В Европе первым стартует Рим, а в Украине - Киев, где участники соберутся в 16:00 у здания российского посольства. Приобщиться к акции может каждый желающий.

Как сообщал Корреспондент.net, фотографии президента России Владимира Путина появились в общественных местах сразу в трех странах в пятницу, 7 октября. На этих баннерах Путина называли миротворцем.
Korrespondent
Ещё по теме:
В Украине призывают осудить нарушение прав человека в России
Порошенко гордится процессом декоммунизации
ФОТО:На Подоле нашли "трассу" и таможню времен Киевской Руси
ВСУ отложили отвод войск из Станицы Луганской
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
ИГИЛ обучает детей стрельбе с 6 лет, чтобы в 12 они погибли
noimageПутин целенаправленно возрождает 30-е годы прошлого века
noimageПлатье с "Путиным-ангелом" произвело фурор в соцсетях - Фото
noimageПутин разместит в Египте военную базу РФ
noimageПутин снова что-то затевает?
Лента новостей
Загрузка...