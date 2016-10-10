Пять причин поражения партии Саакашвили на выборах в Грузии

Подсчет голосов на президентских выборах в Грузии почти завершен, партия олигарха Бидзины Иванишвили Грузинская мечта победила и тепрь поборется за конституционное большинство в парламенте. Партия Единое национальное движение, неформальным лидером которого является одесский губернатор Михаил Саакашвили, показала худший результат в своей истории, потеряв 400 тысяч голосов по сравнению с выборами 2012 года. Четыре года назад за нее проголосовали 873 тысячи избирателей. Остается еще одна интрига - удастся ли пророссийскому Альянсу патриотов получить места в парламенте, от чего их отделяют несколько сотен голосов.





Почему, несмотря на отсутствие каких-либо экономических достижений у правительства Иванишвили, большинство пришедших на участки для голосования грузин предпочли оставить его людей у власти? Есть несколько причин, и они ни заметны даже постороннему наблюдателю.





Во-первых, очевидно, что перспектива возвращения Михаила Саакашвили во власть не вызывает никакого восторга у абсолютного большинства населения. Многие не могут ему простить обстоятельства грузинско-российской войны, жесткие меры против оппонентов во время акций протеста в 2007 и 2011 годах, скандал с пытками заключенных в тюрьмах, и отсутствие влияния его реформ на их личное благосостояние. Разумеется, этому способствует и пропаганда правящей партии, проявившаяся в выпуске сериала "Герократия" под выборы, но, кажется, большинство избирателей делают выбор в независимости от влияния этой пропаганды. Сюда можно также добавить активизацию пророссийской пропаганды среди радикальных православных верующих, в том числе с использованием темы сексуальных меньшинств.





Второй фактор - внутренние проблемы в Едином национальном движении, которые уже привели к выходу из партии многих несогласных с линией Саакашвили, а у оставшейся части спровоцировала дискуссии об эффективности руководства из-за границы. Очевидно, что партия пока сохраняет большой потенциал, но нуждается в кардинальных изменениях.





Третья причина - в Грузии многие не хотят новой войны с Россией. Отсутствие Саакашвили и ЕНД у власти частью населения воспринимается как гарантия того, что Грузия не будет втянута в такую войну и будет сохраняться хоть и неприятное, но статус-кво. Со стороны России была развернута широкая кампания запугивания относительно непредсказуемых последствий победы ЕНД на выборах.





Четвертый фактор - в 2013 году Россия отменила запрет на грузинское вино, минеральную воду и сельскохозяйственную продукцию. Это выгодно многим представителям бизнеса, и они не хотят терять ни российский рынок, даже если это только 7% внешней торговли Грузии, ни российских туристов.





Наконец, отчаявшиеся дождаться позитивных перемен голосуют ногами - явка на выборах сократилась с 59% до 51% по сравнению с выборами 2012 года, и это не обязательно связано с нежеланием голосовать, но также и с ростом миграции молодежи. Те, кто могли быть ключевым лобби евроатлантической интеграции, отчаявшись дождаться кардинальных изменений в стране или в ЕНД, уезжают в развитые страны ЕС. И это явление характерно не только для Грузии, но для Украины, Польши и других стран.





Результаты выборов также ставят перед Грузией ряд вызовов. После первого тура выборов партия Иванишвили получила 69 из 150 мандатов в парламенте, во втором туре приблизительно через месяц решится судьба еще 52 мандатов, и лидеры Грузинской мечты задумываются о получении конституционного большинства в 113 мандатов. Получив конституционное большинство, лидеры Грузинской мечты хотят передать функцию выборов президента парламенту, таким образом, сделав его фигуру еще более церемониальной, а свою власть - монопольной.





Кроме того, даже если пророссийский Альянс не получит мест в парламенте, он будет присутствовать в парламенте юго-восточного региона Грузии - Аджарии, получит больше ресурсов из России и будет развивать антитурецкую пропаганду. Это пропаганда выгодна России, стремящейся подрывать культурные и экономические связи Грузии с Турцией - главным экономическим партнером страны в условиях ряда ограничений в торговле с Россией. И это плохая перспектива, так как 25-30% населения в Аджарии составляют грузины-мусульмане, заинтересованные в сохранении связей с Турцией. Такая провокационная деятельность может в будущем быть угрозой для безопасности всей страны.





В то же время угроза превращения нынешнего правительства в надежного союзника России, о которой часто пишут СМИ, преувеличена. Грузинская мечта доказала, что поддерживает евроатлантическую интеграцию, подписав соглашение об ассоциации с ЕС и открыв тренировочный центр НАТО. Бидзина Иванишвили может играть в многовекторность, чтобы получить еще больший доступ на рынки в России и российских туристов, но вопрос Абхазии и Южной Осетии не позволит восстановить странам политические контакты.





Для Украины в текущей ситуации, когда грузинское руководство привязало развитие двусторонних отношений вопрос отставки и выдачи Саакашвили, было бы замечательно, если бы украинцы сосредоточились на укреплении гуманитарных контактов с Грузией. Например, вместо того, чтобы отдыхать в Крыму, ездили в Грузию. Ведь правительства приходят и уходят, а общественные и деловые связи остаются.









Георгий Эрман, журналист LIGA.net



