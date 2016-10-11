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11 октября 16, 10:28
Трамп - всего лишь марионетка Путина
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Хиллари Клинтон обоснованно встревожена заявлением разведки США, что Россия пытается вмешаться в избирательный процесс в США.

Хиллари Клинтон обоснованно, по мнению The Washington Post, встревожена заявлением разведки США, что Россия пытается "вмешаться в избирательный процесс в США" путем хакерских атак.

Дональд Трамп, напротив, "вновь выступил в роли адвоката Путина", говорится в редакционной статье. Г-жа Клинтон "не знает, действительно ли хакерством занимаются русские, - сказал он на предвыборных дебатах в воскресенье. - Возможно, никакого хакерства нет". Газета возражает: благодаря секретным брифингам Трамп "наверняка в курсе доказательств того, что хакеры, поддерживаемые Москвой, похитили электронные письма и другие документы Национального комитета Демократической партии и попытались проникнуть в избирательные системы штатов".

"Утечки документов, следы которых через сайт WikiLeaks ведут в Россию, направлены против г-жи Клинтон", - полагает газета.

"На дебатах в воскресенье Трамп сыпал ложными утверждениями о вмешательстве России в Сирии", - полагает газета. Он также заявил: "Думаю, было бы здорово, если бы мы поладили с Россией, потому что мы могли бы вместе бороться с ИГИЛ" (организация запрещена в РФ. - Прим. ред.).

"Почему Трамп предлагает таким образом сотрудничать с режимом, который одержим идеей воспрепятствовать американской мощи и ее ослабить? Им движут невежество и наивность? Или личные и деловые интересы, которые он скрывает? Путин определенно знает ответ, но американские избиратели не знают", - заключает газета.

Inopressa
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