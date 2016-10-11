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11 октября 16, 10:31
Эрдоган всячески пытается подружиться с Путиным
Эрдоган
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Вчерашняя встреча Эрдогана с Путиным свидетельствует о провале сирийской политики турецкого президента.

Встреча Эрдогана с Путиным свидетельствует о провале сирийской политики турецкого президента, пишет в швейцарской Neue Zuercher Zeitung корреспондент Инга Рогг.

"У турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана есть немало поводов рассердиться на Владимира Путина, ведь Россия бесцеремонно бомбит жилые массивы, больницы и другие гражданские объекты в сирийском Алеппо, который Турция считает своей зоной влияния и где она поддерживает повстанцев. Тем не менее, встреча двух президентов в Стамбуле в понедельник произвела довольно дружелюбное впечатление, - рассказывает журналистка. - Хотя турецкий лидер и сказал о критической ситуации в Алеппо, он ни словом не упомянул Россию и Путина".

Во главе угла в понедельник стояли общие экономические интересы: в присутствии Эрдогана и Путина министры энергетики обеих стран подписали договор о строительстве газопровода "Турецкий поток".

В целом, тот факт, что Эрдоган вновь ищет дружбы с главой Кремля, является "подспудным признанием неудачи его сирийской политики", полагает Рогг. Об отстранении диктатора Башара Асада сегодня в Анкаре речи нет. Эрдоган, по сирийской информации, даже отправил в Дамаск своего эмиссара. Куда важнее Асада для турецкого руководства теперь оттеснить, кроме "Исламского государства" (запрещено в РФ. - Прим. ред.), отряды курдской народной самообороны на севере Сирии. Согласно широко распространенной в Анкаре точке зрения, именно там и собираются разбить Курдскую рабочую партию, говорится в статье.

"Упорно ходят слухи, - продолжает журналистка, - что между Турцией, Россией и еще одним помощником Асада - Ираном - есть некий секретный пакт. Именно благодаря ему Россия якобы согласилась на интервенцию турок в Сирию при условии, что те не будут принимать участия в боях за восточную часть Алеппо, контролируемую повстанцами".

Inopressa
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