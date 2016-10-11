НАТО и Евросовет требуют продления санкций против РФ

При этом они признали необходимость сохранить возможность для диалога. Такое заявление сделали лидеры трех структур в рамках конференции "Люди в Европе", которая проходит в немецком городе Пассау во вторник, 11 октября.

В частности, Туск заявил, что действия Москвы после введения санкций за аннексию Крыма и роль России в конфликте на востоке Украины, ничуть не изменились. Поэтому он не исключил возможности того, что ограничительные меры будут вновь продлены. В противной случае, это будет капитуляция Европейского союза, отметил Туск.

В свою очередь Шульц также резко осудил действия России в Украине и поддержку Кремлем правых националистов в Европе. Однако глава Европарламента вновь отметил необходимость поддерживать некое подобие диалога с Москвой, учитывая ее географическое положение и надеясь в долгосрочной перспективе на продвижение демократии в России.

Он считает, что делать Россию изгоем не нужно. Москве необходимо дать понять, что Запад будет держать открытой возможность для диалога, когда власти России будут к этому готовы, - отметил Шульц.

Между тем Столтенберг выступил за конструктивные отношения с Россией, однако уверен, что Запад может вести политический диалог с Москвой только пока "остается сильным".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее Дональд Туск подчеркивал, что санкции против Российской Федерации должны быть продлены.