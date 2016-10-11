Путин и Эрдоган решили снова строить газопровод

"На фоне все более напряженных отношений с США из-за Сирии российский президент Владимир Путин воспользовался плановым мероприятием в Стамбуле в понедельник, чтобы продвинуться на пути к примирению Кремля с Турцией, в том числе возобновить соглашение по поводу приостановленного проекта строительства газопровода", - сообщает корреспондент The New York Times Нил Макфаркуар.

"Новый газопровод, известный как "Турецкий поток", будет проведен по дну Черного моря в Турцию, а затем к греческой границе, что позволит российскому газу достичь западных рынков, не используя существующие российские трубопроводы через Восточную Европу", - говорится в статье.

Появление Путина на Всемирном энергетическом форуме стало его первым визитом в Турцию с момента кризиса в отношениях, разразившегося, когда на турецкой границе был сбит российский военный самолет, отмечает автор.

"Оба лидера пытались использовать налаживающиеся отношения как дома, так и за границей, чтобы показать, что они не изолированы политически и остаются центральными игроками при любом решении сирийского конфликта. Они сидели рядом в первом ряду на энергетическом конгрессе в Стамбуле, шутили и позже встретились для проведения двусторонних переговоров", - сообщает корреспондент.

И Путин, и Эрдоган недавно имели проблемы с Вашингтоном. США разорвали сотрудничество с Москвой по Сирии, а затем обвинили Кремль в совершении военных преступлений. В свою очередь, Эрдоган подвергся критике американцев после июльской попытки госпереворота за "радикальные репрессии против широкого круга критиков, выходящие далеко за пределы путчистов и их покровителей", говорится в статье.

Турция и США также расходятся по вопросу курдов. Если Анкара считает курдские ополчения, воюющие в Сирии, террористами и угрозой национальной безопасности, то Вашингтон рассчитывает на сирийских курдов как на основную наземную силу в борьбе с "Исламским государством" (запрещено в РФ. - Прим. ред.).

Путин гораздо более благоприятно оценил поведение турецкого лидера после попытки переворота. К тому же он давно стремится использовать любые трещины в НАТО, пишет автор.

Глава Центра Азии и Ближнего Востока в Российском институте стратегических исследований Анна Глазова отметила, что Путин мог легко послать на саммит в Стамбул министра. То, что он приехал сам, "означает, что он хотел обсудить проблемы региона с Эрдоганом лицом к лицу". "Это становится особенно важно в контексте текущей напряженности в отношениях России и США", - сказала Глазова.

Эрдоган упомянул ранее в этом месяце, что Турция может предложить способы возобновить перемирие в Сирии, рухнувшее на фоне взаимных обвинений между Россией и США. Анкара также хотела бы, чтобы США и Россия поддержали установление бесполетной зоны в Сирии вдоль границы, которая, в конечном итоге, будет использована как безопасная зона для размещения миллионов беженцев.

"И Эрдоган, и Путин подтвердили желание восстановить продуктивные торговые отношения, хотя некоторые расхождения сохраняются", - продолжает Макфаркуар. Турция хотела бы, чтобы Россия сняла эмбарго практически на всю сельскохозяйственную продукцию, а Путин заявил, что министры и эксперты будут продолжать проводить двусторонние переговоры по экономическим и политическим вопросам, включая туризм и культуру.

Возобновленное соглашение по строительству газопровода также включает в себя обычный геополитический "подсластитель" со стороны России - снижение "Газпромом" цены на газ, предназначенный для продажи на внутреннем рынке Турции.

Автор статьи комментирует: "Несмотря на только что продемонстрированные теплые отношения, Турция и Россия продолжают поддерживать противоположные стороны в сирийской гражданской войне. Россия использовала ВКС, чтобы сохранить власть Асада, - Турция в определенных пределах поддержала повстанцев, поскольку не желает видеть расширение власти курдов на раздробленной территории севера Сирии".

"Россия и Турция - соседи, так что им придется или сотрудничать, или соперничать, - полагает эксперт Глазова. - Сегодня тот факт, что у обеих стран проблемы с США, сближает их".