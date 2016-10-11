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11 октября 16, 13:57
В Стамбуле за связи с Гюленом задержали 125 полицейских
стамбул,турция
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Их обвиняют в участии в деятельности террористической группировки.
Их обвиняют в участии в деятельности террористической группировки.

В Стамбуле проходит спецоперация, в ходе которой уже задержаны 125 сотрудников полиции, подозреваемые в связях с оппозиционным проповедником Фетхуллахом Гюленом, передает Интерфакс со ссылкой на турецкие СМИ.

Им предъявлены обвинения в участии в деятельности террористической группировки.

Всего в Турции более 20 тысяч полицейских были отстранены от службы после июльского путча.

Как сообщал Корреспондент.net, попытка военного переворота в Турции была совершена в ночь на 16 июля, но планы мятежников провалились. Власти Турции полагают, что за неудавшейся попыткой путча стоит Гюлен. Сам проповедник, проживающий в США, свою вину отрицает.

После попытки госпереворота турецкие власти начали масштабные чистки. Более 80 тысяч человек, среди которых военные, судьи, деканы и преподаватели университетов, журналисты лишились своих постов из-за подозрений в поддержке Гюлена. Были закрыты более двух тысяч организаций.

В рамках расследования дела о мятеже более 35 тысяч человек были задержаны, из них 17 тысяч - официально арестованы.
Korrespondent
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