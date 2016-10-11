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11 октября 16, 15:28
Ураган Мэтью на Гаити: пострадали полтора миллиона человек
Гаити
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Пан Ги Мун предупредил об опасности эпидемии холеры.
Пан Ги Мун предупредил об опасности эпидемии холеры.

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал мировое сообщество оказать помощь Гаити, которая столкнулась с гуманитарным кризисом после разрушительного урагана Мэтью. От стихийного бедствия пострадали 1,4 млн человек, некоторые города и деревни полностью разрушены, посевной материал и резервы продовольствия уничтожены.

По его словам, повреждены также не менее 300 школ. Вместе с тем Пан Ги Мун предупредил об опасности эпидемии холеры. ООН призвала предоставить Гаити гуманитарную помощь в размере 107 млн евро, около 750 тысяч человек нуждаются в самых необходимых вещах. В результате природной катастрофы в стране погибли, по некоторым данным, не менее 1000 человек.

В связи с ударом Мэтью по восточному побережью США американский президент Барак Обама объявил Северную Каролину зоной бедствия, что позволит направить в штат средства из федерального бюджета.

Сильнейший ураган в Атлантике с 2007 года пронесся над Северной Каролиной несколько дней назад, ливни привели к выходу рек из берегов. Хотя небо уже прояснилось, власти предупреждают, что опасность из-за наводнений сохранится еще не один день. Около 1,1 млн человек в штате по-прежнему лишены электричества.

В США в результате урагана погибли не менее 23 человек, почти половина из них - в Северной Каролине.
Korrespondent
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