Власти ФРГ надеются на компромисс с РФ в ситуации с Сирией

Правительство Германии надеется на компромисс с Россией в сирийском вопросе, сообщает немецкая деловая газета Handelsblatt.

По словам пресс-секретаря МИД Германии, после провалов французской и российской резолюций по Сирии в Совбезе ООН "речь идет о том, чтобы найти возможность поженить оба проекта". "Мы надеемся на то, что Россия внесет здесь свой вклад", - заявила она, отметив, что "в первую очередь это касается предоставления доступа для гуманитарных поставок".

Как напоминает издание, совместный французско-испанский проект резолюции, также поддержанный Германией и требовавший от всех сторон конфликта немедленного прекращения огня, не был принят из-за вето России. В российской резолюции, в свою очередь, предложений по прекращению авианалетов и полетов военной авиации над Алеппо не было.

Более того, из-за массированных авиаударов по Алеппо Франция требует от Международного уголовного суда начать расследование. "Мы планируем связаться с генеральным прокурором Международного суда, чтобы выяснить, каким образом можно запустить расследование", - заявил министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро. По его словам, в Сирии "совершаются очевидные военные преступления".