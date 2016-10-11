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11 октября 16, 15:45
Трампу лучше выяснить "то, как все устроено в России"
Трамп
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"Россия - важная страна для президентов США, и когда Трамп сказал: "Я ничего не знаю о том, как все устроено в России", мы в московском корпункте The Washington Post решили ему помочь".

"Россия - довольно важная страна для президентов США, и когда Дональд Трамп сказал: "Я ничего не знаю о том, как все устроено в России", мы в московском корпункте The Washington Post решили ему помочь", - пишут руководитель корпункта The Washington Post Дэвид Филипов и корреспондент Эндрю Рот. Они добавляют, что готовы проконсультировать и Хиллари Клинтон.

Журналисты приводят цитаты из публичных высказываний Трампа и Клинтон на недавних дебатах, а затем комментируют их.

1. Трамп сказал: "Я не знаю Путина". Журналисты замечают: если в мае 2014 года Трамп сказал, что "говорил, косвенно и прямо, с президентом Путиным", то в июле нынешнего года уверял: "У меня нет никаких отношений с Путиным".

2. Трамп сказал, что Путин назвал его "гением". Журналисты напоминают: на самом деле Путин употребил русское слово "яркий".

3. Трамп сказал: "У меня нет там бизнеса. У меня нет займов из России". Журналисты отмечают: "Есть самые разные доказательства, в том числе заявления его советников и родственников, в пользу того, что у Трампа были деловые отношения с Россией".

4. Трамп заявил: "Наша ядерная программа сильно отстала, а они [Россия] безудержно развивают свою ядерную программу". По словам журналистов, Россия сейчас модифицирует свои ядерные силы, но ей придется многое наверстывать. Между тем Пентагон потратит на модернизацию ядерного арсенала США, возможно, до одного триллиона долларов.

По мнению издания, г-жа Клинтон тоже вольно обращается с правдой о России.

Г-жа Клинтон заявила, что российская сторона "решила, кого хочет видеть президентом США, и этот человек - не я".

Трамп разделяет линию Москвы по ключевым вопросам, но некоторые российские политики считают его "непредсказуемым", сообщает издание. Авторы предполагают: Кремлю просто хочется видеть в США "жестокую, грязную избирательную кампанию, которая заставит американцев усомниться в честности их общественных институтов и психическом здоровье их кандидатов".
Inopressa
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